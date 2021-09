Ex On The Beach-deltagaren Diana Baban, 29, och Youtubern Ben Mitkus, 26, träffades genom den gemensamma vännen Jasmine "Jasse" Gustafsson i slutet på 2018.

– Det blev att vi tog ett glas och jag och Ben började prata och allt bara flöt på. Vi klickade direkt, har Diana berättat i podcasten "Sweet but psycho".

Sedan den dagen har paret varit oskiljaktiga – och befinner sig just nu på en långresa runt om i Europa.

Paret gör slut

Men under tisdagskvällen gick Diana ut med att hon och Ben gått skilda vägar. Nyheten slog ner som en bomb bland de chockerade följarna.

"Jag vet fan inte hur jag ska skriva det här så håller det super enkelt. Jag och Ben har gjort slut. Då det inte ska spekuleras och pratas en massa så skriver jag som det är", skriver Diana på Instagram.

Beslutet om att göra slut ska, enligt inlägget, ha varit Bens.

"Han tycker att vi har fått en mer vänskapsrelation än en kärleksrelation så det är det", skriver Diana.

"Utan några som helst förvarningar"

Ben har fortfarande inte kommenterat uppbrottet, men under onsdagsförmiddagen lade Diana upp ytterligare ett inlägg med detaljer kring vad som hände.

"Satt förövrigt nyss på frukosten och servitören fråga om han skulle göra två cappucinos som han gjort varje morgon sen vi kom och jag bröt ihop totalt", skriver hon i inlägget och fortsätter:

"Men vet ni vad, jag är stark och vill någon dumpa mig på en utomlandsresa utan några som helst förvarningar efter att vi pratat om att köpa lägenhet, hund och allt va det är när vi kommer hem - be my fucking guest."

Samtidigt lovar hon följarna att vara stark igenom den tuffa tiden, och dela med sig av sina känslor kring att ha fått sitt hjärta krossat.

Foto: Instagram/dianababan

Följare trodde uppbrottet var ett prank

Tydligen finns det vissa följare som trott att uppbrottet var ett skämt. Till dem har Diana raka besked:

"Jag skulle aldrig någonsin pranka om något sånt här. Jag förstår dock att många tror det med tanke på hur sjukt det är och tro mig, det tycker jag med och det kom som en jävla chock", skriver Diana på Instagram.