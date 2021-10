Diana Baban vädjar till följarna: "Skicka inte Bens tjejvideos"

Det var för drygt en månad sedan som Ex On The Beach-deltagaren Diana Baban, 29, gick ut med att hon och Youtubern Ben Mitkus, 26, efter tre år tillsammans gått skilda vägar. Men det hela var inte ett gemensamt beslut.

Diana berättade att det var Ben som valde att göra slut då han tyckte att paret fått en mer vänskaplig relation än kärleksrelation. Ben gick sedan ut i en video och sa att det hela berodde på att Diana "inte kunde hantera hans ADHD".

I en video berättade Diana hur hon känner efter uppbrottet och bröt då ihop. Bildkälla: Youtube/Instagram

Tiden efter uppbrottet har Diana flitigt uppdaterat sina följare om att hon nu satsar fullhjärtat på self care, att hitta tillbaka till sig själv, meditation, andningsövningar, träning och att lägga mer tid på att umgås med nära och kära.

Hon har fixat sig en ny lägenhet och livet har återigen kommit i rullning – men vardagen har under den senaste veckan störts lite då det trillat in både det ena och det andra i hennes inkorg.

Diana Baban:"Sluta skicka"

I en story har nu Diana nu gått ut och sagt åt sina följare på skarpen. Detta efter att hon tagit emot en rad videos på Ben som dansar och umgås med andra tjejer. Videos hon inte bett om att få.

– Hörrni, jag måste prata med er nu. Jag får väldigt mycket frågor om Ben. Vi har ingen kontakt trots att jag försökt. Jag vill inte se alla videos på honom där han dansar med tjejer och festar loss. Många av er har påpekat att han är nykterist men nu börjat festa och dricka och ja, det tycks vara så, men om det är det han mår bra av så får han väl göra det,

Ben befinner sig just nu på en resa i Spanien och har inte kommenterat det hela.