Margaux Dietz kärleksliv genom åren – alla pojkvänner och uppbrott

Margaux Dietz, 31, är en av Sveriges största influensers, vars kanaler följs och älskas av hundratusentals. Tidigare i höstas tog hon klivet bort från sociala medier och släppte den erotiska romanen "Alexa", som mötte både jubel och skepsis.

Så här såg det ut när Nyheter24-redaktionen lyssnade på ljudboken!

Margaux Dietz pojkvänner under åren

Men det är inte det enda som hänt Margaux Dietz under hösten 2021. I slutet av november nåddes vi nämligen av den tråkiga nyheten att hon och fästmannen Sean Canning brutit sin förlovning, tio månader efter att han gått ner på knä.

Nu lever Margaux Dietz som singel, och av hennes sociala medier att döma verkar det inte gå någon nöd på henne för det. Men hur har influenserns kärleksliv sett ut under åren?

Foto: Stella Pictures

Margauxs bröllop och separation från Jacob Liebermann

Margaux Dietz och Jacob Liebermann blev ett par 2012, och hade redan hunnit få en gemensam son när Margaux gick ner på knä och friade under en resa på Maldiverna.

"Han sa JA...", skrev influensern i det lyckliga Instagraminlägget från december 2018.

I april 2019 gifte sig Margaux och Jacob under spexiga former på Hesselby Slott. Festen varade under flera dagar, och en av de mest omskrivna gästerna på plats var KD-ledaren Ebba Busch. Det var nämligen hon som vigde paret – men senare uppdagades det att partiledaren inte var godkänd vigselförrättare.

Det här innebar således att Margaux och Jacob aldrig var gifta på riktigt. De hann heller aldrig ta sig iväg för att registrera äktenskapet borgerligt innan de gjorde slut.

Ja, för efter flera månaders kämpande för att få relationen att gå ihop valde paret att gå skilda vägar i december 2019. Idag har Margaux och Jacob delad vårdnad av sonen.

Romansryktena med Let's Dance-partnern Alexander Svanberg

Under 2018, medan Margaux och Jacob fortfarande var ett par, deltog influensern i det omåttligt populära underhållsningsprogrammet "Let's Dance".

Hon dansade tillsammans med Alexander Svanberg – och Margaux har själv berättat att de långa dagarna i replokalen tärde på förhållandet hemma.

Men under säsongens gång började det dessutom gå rykten om att Margaux och Alexander var mer än bara vänner. Ryktesspridningen kulminerade i programmets sjunde avsnitt, där dansparet kysste varandra på kinden i mitten av sin quickstep.

Foto: TV4

Foto: TV4

Till Hänt dementerade Margaux Dietz alla rykten om att hon och Alexander skulle vara mer än vänner:



”Man är mer som ett lag än något annat. Alex har verkligen sett alla mina sidor på väldigt kort tid och jag har sett hans. Det är mycket att ta in på så kort tid. Jag älskar dock nya vänner och jag hoppas att vi kommer vara vänner för livet."

Margaux Dietz korta romans med Emil Ingemarsson

Ett halvår efter uppbrottet från Jacob Liebermann bekräftade Margauz Dietz att hon funnit kärleken på nytt, efter en tids hemlighetsmakeri på sociala medier.

Foto: Instagram/margauxdietz

Det visade sig att en nya flamman var en person hon haft i sin närhet under en längre tid – nämligen vännen Emil Ingemarsson. Margaux och Emil umgicks vid tidpunkten flitigt i samma gäng där även Viktor Frisk och "Vikings"-skådespelerskan Alicia Agneson ingick.



Under en livesändning på Instagram i juli 2020 gick Margaux till slut ut med att hon Emil var ett par, och att de "träffats ett tag".

Foto: Youtube

I oktober samma år avslöjade hon att paret gått skilda vägar, när samtalet i hennes dåvarande podcast gled in på hennes framtida barn:



– Det som är så ledsamt med det här, det är ju att jag och Emil är ju inte ens tillsammans längre, sa Margaux Dietz då.

Har Margaux haft ihop det med Viktor Frisk?

Efter uppbrottet har Margaux fortsatt umgås flitigt med henne och Emils gemensamma vän, influensern och entreprenören Viktor Frisk.

Margaux Dietz, Viktor Frisk och Micael Bindefeld på Ellegalan. Foto: Christine Olsson/TT

Nu är han i ett lyckligt förhållande med Björn Borgs creative director Andreas Gran, men under årens gång har romansryktena mellan honom och Margaux gått varma.



Vid ett tillfälle tog Viktor Frisk bladet från munnen och kommenterade saken. Och han var tydlig: man faktiskt kan umgås i ett tight gäng som vänner, utan att vara ihop.

"Idag läste jag på nätet att jag och Margaux skulle ha ett förhållande, samtidigt som jag dejtar Theo och Emil samtidigt och på något vänster så har jag en fling med Alicia som är på Malta. Antar att jag och Jacob också vänstrar under bordet..", skrev Viktor Frisk i inlägget, som publicerades i september 2019.



Att han och Margaux någonsin skulle varit mer än bara vänner är nog inget annat än att löst rykte, med andra ord.

Margaux Dietz och Sean Canning förlovade sig – och bröt upp

Efter en tids tisslande och tasslande gick Margaux ut med glada kärleksbesked i januari 2021 – hon hade träffat någon. Den nya flamman visade sig vara Sean Canning.

Margaux och den dåvarande fästmannan Sean på event i oktober 2021. Foto: Stella Pictures

”Det jag kan säga är att han heter Sean, vi har suttit ihop ett tag och vi spenderar varje minut som vi kan tillsammans”, skrev Margaux på sin blogg.



Och följarna skulle få se betydligt mer av Sean i Margauxs sociala medier. Knappt en månad efter att hon gick ut med vem han var gick Sean ner på knä och friade – och Margaux sa ja.

”Jag finner inga ord men är världens lyckligaste. Det har gått fort med nu förstår jag att det är lätt om det är rätt”, skrev Margaux till de romantiska bilderna som fångade det stora ögonblicket.

Men kärleken varade inte förevigt mellan Margaux Dietz och Sean. Tio månader efter frieriet, i november 2021, gick hon ut med nyheten att hon och fästmannen brutit förlovningen.



I en bild på sin Instastory förklarar hon att livet inte alltid blir som man tänkt sig, men att hon och Sean fortfarande är goda vänner.