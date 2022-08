Khloé Kardashian har fått sitt andra barn

Khloé Kardashian och hennes ex, basketspelaren Tristan Thompson har fått sitt andra barn via surrogatmamma. Arkivbild. Foto: TT

Det blev en pojke. Khloé Kardashian, 38 och hennes ex, basketspelaren Tristan Thompson, 31 har fått sitt andra barn via surrogatmamma, skriver Daily Mail. Detta bekräftar en representant till familjen via Page Six.