Nu går det att läsa utdrag ur Rushdies nya bok

Tidskriften The New Yorker har publicerat ett utdrag ur Salman Rushdies kommande bok "Segerstaden", fyra månader efter det att författaren attackerades under ett framträdande.

Fakta: Salman Rushdie Född 1947 i Bombay, Indien, i en muslimsk familj. Uppväxt i Storbritannien, utbildad i Cambridge. Arbetade med reklam innan han fick sitt litterära genombrott med "Midnattsbarnen" 1980. Boken fick flera utmärkelser, bland annat Bookerpriset. Har skrivit tolv romaner, den senaste, "Quichotte", kom 2019, samt en novellsamling, två barnböcker och facklitteratur. Han är amerikansk medborgare sedan 2016 och bor i New York. Han adlades 2007. Rushdie förlorade synen på ena ögat och rörligheten i ena handen efter knivattacken i augusti. Boken "Segerstaden", Rushdies femtonde roman, ges ut i början av nästa år och kommer i svensk översättning i april 2023. Utdraget publicerades på tidskriftens webb och kommer också i den tryckta upplagan som når tidningshyllorna nästa vecka. Rushdie har under mer än 30 år levt under dödshot sedan Irans dåvarande andlige ledare, ayatollah Khomeini, 1989 utfärdade en fatwa mot honom efter publiceringen av romanen "Satansverserna". I nio år tvingades Rushdie leva under ständigt beskydd. Den 12 augusti i år knivhöggs Rushdie i nacken, magen, bröstet, handen och högra ögat vid en litterär tillställning i Chautauqua i delstaten New York, innan människor i publiken ingrep. I en intervju från fängelset har den misstänkte gärningsmannen sagt att han ogillade Rushdie och "var förvånad över att författaren överlevde".