Nu drar "Musikhjälpen" i gång: "Lite rädd"

"Musikhjälpen" är ett radio- och tv-evenemang som har sänts en vecka per år sedan 2008, med syfte att samla in pengar till en undanskymd mänsklig katastrof.

Årets upplaga sänds från Göteborg, med temat "för en tryggare barndom på flykt från krig". Programledare är Oscar Zia, Tina Mehrafzoon och Klas Eriksson.

Under veckan får programledarna besök av artister och andra som engagerar sig i syfte att samla in pengar. Under sändningen kan publiken önska låtar för insamlingspengar.

"Musikhjälpen" är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen.

Glasburen som programledarna bor i under veckan placeras på Kungstorget vid Saluhallen och direktsändningen pågår i radio och tv 12–18 december .

Programmet har sänts från Göteborg tre gånger tidigare: 2009, 2011 och 2013.