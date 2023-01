De uppträder på årets Idrottsgala

Peter Jöback kommer under kvällen att framföra sin nya låt "Börja om från noll", medan Måns Zelmerlöw valt "This is the one" och Janice låten “My kind of woman”.

Color music choir, som består av barn från Ukraina, kommer under galan att framföra sin uppmärksammade Coldplay-cover "My universe".

Idrottsgalan leds i år av programledarparet Pernilla Wiberg och Måns Zelmerlöw och sänds i SVT1 och SVT Play.