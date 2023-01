Hårdrocksband prisas som årets folkbildare

"Sabaton får priset för att de framställer historiska skeenden på ett bra och korrekt sätt. De ger sin publik mer information än vad som ryms i deras sångtexter", lyder en del av motiveringen där juryn även lyfter fram bandets historieinriktade Youtube-kanal.

Gruppen bildades 1999 i Falun och har gett ut ett flertal album. Senaste skivan, "The war to end all wars", släpptes i mars 2022.