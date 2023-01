Murray Bartlett bjuder på sex, dans och mord

Ålder: 51.

Bor: Massachusetts, USA.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Iron fist", "Looking" och "The White lotus" samt enstaka avsnitt av bland annat "Sex and the city", "Flight of the Conchords" och "Doktorn kan komma".

Aktuell med "Welcome to Chippendales", som visas i åtta delar på Disney+ samt med serien "The last of us" – HBO:s filmatisering av ett hyllat tv-spel med samma namn.