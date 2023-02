Tone Sekelius plan för finalen: "Ska maxa"

Fakta: De gick vidare i Melodifestivalen Tone Sekelius: "Rhythm of my show" Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods: "Where You Are (Sávežan)" I semifinal: Victor Crone: "Diamonds" Elov & Beny: "Raggen går"

I fjol tog Tone Sekelius omvägen via semifinalen, men i årets första deltävling av Melodifestivalen i Göteborg gick hon direkt till final.

Bidraget "Rhythm of my show" var jämfört med förra årets "My way" rejält mycket kaxigare, och inför finalen har hon planer på att skala upp numret ytterligare. Bland annat ska det bli mer bling och "mer maxat".

— Jag kommer att fortsätta slipa på allt möjligt i numret, det finns alltid utrymme för förbättring. Jag ska göra mitt absolut bästa tills numret blir helt magiskt, säger hon.

Dessutom tänker hon landa och leva lite i stunden.

— Jag är ganska duktig på att bara gå vidare och fokusera på nästa sak. Men den här och nästa vecka ska jag bara njuta av känslan.

Även Jon Henrik Fjällgren firade tillsammans med kollegorna Arc North och Adam Woods.

Bokar om biljetter

Den andra finalplatsen knep trion Jon Henrik Fjällgren, Arc North och Adam Woods med sitt kraftfulla edm-inspirerade nummer "Where you are (Sávezan)", komplett med Fjällgrens jojk i refrängen.

— Det är svårt att säga hur vi ska ladda om för nu ska vi egentligen först ladda ned. Men det kommer att bli bra. Jag kommer bara att ta det lugnt, säger Jon Henrik Fjällgren.

Adam Woods och Arc North förlänger sina vistelser i Göteborg för att kunna fira vinsten ordentligt.

— Vi bokar om biljetterna och tar eftermiddagståget i stället, säger Arc North, som egentligen heter Oscar Christiansson.

Victor Crone tog sig vidare till semifinal från första deltävlingen.

"Det ska smälla"

Sist Victor Crone deltog i Melodifestivalen gick han direkt till final, men under lördagen fick han nöja sig med en tredjeplats för låten "Diamonds".

— Man vänjer sig aldrig vid den där tävlingsgrejen, nervositeten över att åka ut. Så jag är fantastiskt glad över att få gå vidare, det är jätteskönt alltså, säger han.

En bonus med att inte gå direkt till Friends arena i Stockholm är att semifinalisternas låtar får släppas på strömningstjänster och spelas på radio – något som Victor Crone tror kommer att gynna honom.

Det ger dessutom en chans att slipa mer på sången.

— Jag är rätt ovan vid öronsnäckor, som jag hör musiken i, jag brukar alltid köra med monitorer annars och det är en helt annan känsla så jag blir lite osäker. Jag får ta hem dem och repa hemmavid i soffan, säger han.

TT: Är det något i framträdandet du vill ändra på till semifinalen?

— Mer pyro! Det ska smälla i hela arenan!