Kritikerna: Syresätt Svenska Akademien

Daniel Gustafsson, författare och översättare:

"Om Svenska Akademien vill få in nya perspektiv på litteratur och språk tror jag att Mara Lee vore en utmärkt ledamot – knivskarp och med absolut gehör. Vågar de satsa folkligt och brett, vilket kanske inte vore så dumt, tror jag att Göran Greider kunde tillföra mycket. Båda är förstås otroligt välmeriterade för jobbet, men symbolvärdet av att välja in ledamöter som de skulle även skicka tydliga signaler i en tid när synen på språk, litteratur och kulturarv (här måste väl Akademien räknas in?) börjat likna en grotesk skrattspegel."

Gunilla Brodrej, kritiker och redaktör på Expressen:

"Jag tycker att Helena Granström, filosof, författare och fysiker skulle fylla någon av stolarna väl. Bildad och stridbar. Fantastisk prosaist.

Kristoffer Leandoer, författare och framstående kritiker skulle också vara väl värd en plats i Akademien.

Rasmus Landström, kritiker på Aftonbladet:

” Johan Jönson. Främst för att han är en så förbannat bra poet. Men också för att det skulle bli drag under galoscherna i Akademien.

Jag skulle gärna se en barnboksforskare eller bilderboksförfattare. Till exempel Ulla Rhedin eller Pija Lindebaum. Det skulle bredda kompetensen inom Akademien. Ledamöterna har ju tagit ett steg i den riktningen, genom att dela ut "En bro av poesi" till alla sexåringar. Fortsätt ditåt! Bilderboken är ju ur estetisk synvinkel det bästa vi har i Sverige.”

Anna Hallberg, poet och kritiker:

"Jag skulle gärna se Ingrid Elam i Akademien. Hon kan läsa, är genuint bildad, samtidigt som hon är nyfiken och skarp. Hon har integritet och engagemang. Sedan vet jag ingen som läser så mycket och helhjärtat som Johan Jönson, jag har svårt att se honom på tillställningarna i Börshuset men han vore absolut förtjänt av en stol. Liksom Ann Jäderlund. "

Ida Ölmedal, kulturchef på Sydsvenskan:

"Johannes Anyuru och Ulrika Knutson är två starka, grundade intellektuella som jag tror skulle kunna syresätta Akademiens diskussioner, föra in nytt tankegods, ge dem en mer intressant offentlig profil och få mycket gjort."