Skäringer och Nessvold åker på arenaturné

Fakta: Hit kommer "Just i dag mår vi bra" 9/11 Karlstad, Löfbergs Arena 10/11 Göteborg, Scandinavium 16/11 Sandviken, Göransson Arena 17/11 Linköping, Saab Arena 22/11 Malmö Arena 24/11 Stockholm, Avicii Arena

I podden har Mia Skäringer och Hampus Nessvold pratat om allt från grottfester, trekanter och lantställen till horoskop, wettexdukar och minnesvärda fyllor. Men det är ingen livepodd som de ska ut på vägarna med – utan en föreställning där duon delar plats med sina älskade karaktärer Tabita, Terese, Gulletussan och resten av gänget.

— Hur de kommer att trivas ihop kan inte vi ta ansvar för, säger Mia Skäringer.

— Terese kommer nog inte att trivas alls, säger Hampus Nessvold.

Ambitionen med föreställningen är att "ta in humorn i finrummet" och ta tillbaka det något utskällda ordet "potpurri". Med andra ord ska inte duon bara stå och dra skämt. Tanken nu, på det så kallade "post-it-lapp-stadiet" – då allt är är kul och möjligt – är att förpacka skratten i en visuellt slående lyxförpackning. Duon satsar på scenografi och kostym, och med på tåget är dessutom den hyllade regissören Vera Prada.

— Vi vill ge humorn ett riktigt ansiktslyft, säger Mia Skäringer.

Mia Skäringer och Hampus Nessvold sänder sedan ett år tillbaka podden "Skäringer och Nessvold". Men man behöver inte ha lyssnat podden för att uppskatta föreställningen. "Det räcker om man gillar mig och Hampus", säger Mia Skäringer.

"Alla kämpar med något"

Även om det blir ett potpurri så ger föreställningens namn en hint om en röd tråd.

— Alla kämpar med något och ibland går det bra och då kan man få en jäkla skjuts av det. Men någon timme senare kanske det har vänt igen. Den där känslomässiga än slank han hit, än slank han dit-pendlingen känner vi båda till, säger Mia Skäringer.

Duon är noga med att man inte behöver ha hört podden för att uppskatta föreställningen. Däremot finns det några idéer sprungna ur podden som nu kräver sin sceniska gestaltning. Poddar i all ära, men båda är egentligen scenpersoner.

— Det räcker om man gillar mig och Hampus, säger Mia Skäringer.

Premiären blir i Mia Skäringers kanske starkaste fäste – Karlstad. Därefter bockar duon av flera andra städer innan de slutligen intar Avicii Arena i Stockholm. Mia Skäringer innehar sedan tidigare arenans publikrekord. Med föreställningen "Avig Maria – no more fucks to give" fyllde hon den fem kvällar.

Det var för övrigt senaste gången som de stod på scen tillsammans. Hampus Nessvold var gästartist i den makalöst populära föreställningen och året därpå regisserade Mia Skäringer kollegans föreställning "Ta det som en man".

Kort möte blev långlunch

Podden "Skäringer & Nessvold" firade nyligen ett år. Men arbets- och vänskapsrelationen är betydligt äldre än så. Hela sju år har gått sedan det som skulle bli ett kort lunchmöte i Göteborg drog ut på tiden och blev en långlunch.

Mia Skäringer är en rutinerad poddare efter fyra år med nu nedlagda "Skäringer & Mannheimer". Hampus Nessvold är däremot grön i sammanhanget och håller fortfarande på att lära känna mediet efter att i flera år mest ha jobbat med tv.

— Jag har lite svårt att släppa den stora klipparsaxen. När jag gått loss på en inspelning på 60 minuter finns det väl ungefär 13 minuter kvar, säger han.

Podden ser de som "ett kafferep under något sånär kontrollerade former" där spontaniteten är ledstjärnan. Att det skiljer 20 år mellan duons hälfter (Hampus är nästan jämngammal med Mia Skäringers son) ser de bara som en fördel.

— Vi är på helt olika platser i livet och det gör att vi attackerar saker på ett väldigt annorlunda sätt, säger Hampus Nessvold.

— Jag sa det till mig själv bara häromdagen, "tänk vad tråkigt om Hampus också var 47 år", säger Mia Skäringer.