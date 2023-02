Kraftigt tapp för försäljningen av barnböcker

Fakta: Bokåret 2022 i siffror Sammanlagt såldes böcker till ett värde av 5 miljarder kronor i Sverige. Försäljningen backade med 2,4 procent jämfört med 2021. Det såldes 24,3 miljoner tryckta böcker. I abonnemangstjänsterna strömmades 45,3 miljoner ljud- och e-böcker. Antalet utländska böcker har ökar de senaste fem åren och stod 2022 för 16 procent av den totala försäljningen. 14 av årets 20 bäst säljande titlar var deckare eller spänningsromaner. De 20 bäst säljande böckerna utgjorde 3,8 procent av den totala försäljningen. 683 808 olika titlar såldes.

Bokbranschens försäljningsstatisk har under flera år pekat uppåt. Men enligt Svenska förläggareföreningens årliga rapport tycks den nu ha slagit i taket. För första gången på åtta år minskade den totala försäljningen av böcker i Sverige 2022.

Försäljningen i fjol backade med 2,4 procent. Nämnas bör dock att 2022 var det näst bästa året någonsin och att det bara trumfas av rekordåret 2021. Svenska förläggareföreningens vd Mikaela Zabrodsky kallar 2022 för ett starkt bokår.

— Trots osäkra omvärldsfaktorer som kriget i Ukraina och inflationen kan man konstatera att det var ett starkt försäljningsår. Året var unikt på så sätt. Huruvida minskningen är tillfällig eller början på en trend är för tidigt att säga, säger hon.

Lars Kepler (pseudonym för Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril) gav i höstas ut sin nya spänningsroman "Spindeln". Boken var den mesta sålda boken i Sverige under 2022. Arkivbild.

Lars Kepler sålde bäst

De senaste årens uppgång i försäljningen har till stor del berott på att strömmade ljud- och e-böcker har slagit igenom stort tack vara abonnemangstjänster. I dag står dessa för närmare en tredjedel av den totala bokmarknaden. Antalet strömningar pekade uppåt även 2022 men det råder inga tvivel om att kurvan har börjat planat ut.

— Tillväxten är fortfarande stark men vi ser en avmattning, säger Mikaela Zabrodsky.

Abonnemangstjänsterna har i första hand tjänat vissa genrer såsom deckare och thrillers. Det var också den genre som ökade mest 2022 och årets mest sålda bok alla kategorier var "Spindeln" av Lars Kepler. Genren dominerar topp 20-listan. Mikaela Zabrodsky ser det dock som om att olika genrer är starka i olika format och kanaler.

— Abonnemangstjänsterna är viktiga för vissa genrer, medan den fysiska boken och bokhandeln är väldigt viktig för bland annat barn- och ungdomslitteraturen. På samma sätt är nätbokhandeln viktig för facklitteraturen. De olika formaten och försäljningskanalerna kompletterar varandra, säger hon.

Antalet strömningar uppgick i fjol till 45,3 miljoner, vilket kan jämföras med att de såldes 24 miljoner tryckta böcker. Likväl är det fortfarande tryckta böcker som drar in mest pengar. I värde stod de fysiska böckerna för 68 procent av den totala försäljningen.

Booktok – Tiktok-gruppen för litteratur – driver försäljningen av utländsk litteratur i vissa åldersgrupper och gör att den vinner mark på bokmarknaden. Arkivbild.

Booktok-effekten

Rapporten tittar förutom på 2022 även på de senaste fem åren och över tid är det tydligt att utländsk litteratur vinner mark i Sverige. I fjol stod kategorin för 16 procent av marknaden och en titt på segmentets topp 20-lista visar att det är engelskspråkiga böcker som trendar på Booktok – Tiktok-gruppen för litteratur – som säljer bäst.

— Booktok är ett intressant fenomen och man kan se hur det driver försäljningen i vissa ålderskategorier. Men för bokens synlighet är helheten viktig. Ju mer böcker syns och diskuteras i sociala medier, i dagstidningar, radio, tv och i fysiska bokhandlar, desto större chans att de hittar in i människors medvetande, säger Mikaela Zabrodsky.

Hon nämner också bibliotekens viktiga roll för bokens synlighet och berättar att Svenska förläggareföreningen kraftigt reagerade på Göteborgs stads beslut nyligen att i stort sett helt frysa inköpen av nya böcker till de kommunala biblioteken.

— Det är otroligt oroväckande, säger hon.

Förlorar status

Ett annat orosmoln är att läsningen förlorar i status bland barn och unga. Larmrapporterna om ungas sjunkande läsförmåga duggar tätt och i fjol minskade försäljningen av barn- och ungdomsböcker i alla ålderskategorier förutom två. Sammanlagt tappade försäljningen med fem procent jämfört med 2021.

— Vi är mycket bekymrade över den saken. Det påverkar ju inte bara bokbranschen utan samhället i stort. Rapporten mäter försäljning och inte läsning, men siffrorna kan ses som ytterligare en pusselbit i barns och ungas läsande, säger Mikaela Zabrodsky.

Den mesta sålda barn- och ungdomsboken var humorgruppen I just want be cools "Skurkskolan". Bland fackböckerna – som också tappade – var det Andreas Cervenkas "Girig-Sverige: Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika" som toppade listan.