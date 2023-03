Lenny Kravitz spelar på Oscarsgalan

Sedan tidigare är det klart att även bland andra Rihanna ska spela på galan. Hon ska sjunga den Oscarsnominerade låten "Lift me up" från filmen "Black Panther: Wakanda forever".

Galan äger rum natten till måndag, svensk tid. Svenske Ruben Östlund har tre nomineringar för sin film "Triangle of sadness" – bästa regi, bästa manus och bästa film. Det är första gången sedan 1975 som en svensk film tävlar i kategorin bästa film på Oscarsgalan.

Även kompositören Ludwig Göransson är nominerad, just för låten "Lift me up".

Rättat: I en tidigare version av texten angavs fel dag för galan.