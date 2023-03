Här är Sveriges motstånd i Eurovision

Semifinal 1

Azerbajdzjan: TuralTuranX – "Tell me more"

Finland: Käärijä – “Cha cha cha”

Irland: Wild Youth – “We are one”

Israel: Noa Kirel – “Unicorn”

Kroatien: Let 3 – “Mama SC”

Lettland: Sudden Lights – “Aija”

Malta: The Busker – “Dance (Our own party)”

Moldavien: Pasha Parfeni – “Soarele si luna”

Nederländerna: Mia Nicolai & Dion Cooper – “Burning daylight”

Norge: Alessandra – “Queen of kings”

Portugal: Har inte tillkännagivits ännu

Schweiz: Remo Forrer – “Watergun”

Serbien: Luke Black – “Samo mi se spava”

Sverige: Loreen – "Tattoo"

Tjeckien: Vesna – “My sister’s crown”

Semifinal 2

Albanien: Albina & Familja Kelmendi – “Duje”

Armenien: Brunette – "Future lover"

Australien: Voyager – “Promise”

Belgien: Gustaph – “Because of you”

Cypern: Andrew Lambrou – “Break a broken heart”

Danmark: Reiley – “Breaking my heart”

Estland: Alika – “Bridges”

Georgien: Iru – Låten har inte tillkännagivits ännu

Grekland: Victor Vernicos – “What they say”

Island: Diljá – “Power”

Litauen: Monika Linkyte – “Stay”

Polen: Blanka – “Solo”

Rumänien: Theodor Andrei – “D. G. T. (Off and on)”

San Marino: Piqued Jacks – “Like an animal”

Slovenien: Joker Out – “Carpe diem”

Österrike: Teya & Salena – “Who the hell is Edgar?”

Final

Frankrike: La Zarra – “Evidemment”

Italien: Marco Mengoni – “Due vite”

Spanien: Blanca Paloma – “Eaea”

Storbritannien: Mae Muller – "I wrote a song"

Tyskland: Lord of the Lost – “Blood & glitter”

Ukraina: Tvorchi – “Heart of steel”