Keira Knightley hyllar granskande journalister

Ålder: 37

Familj: Gift med musikern James Righton och har två barn

Bor: London

Yrke: Skådespelare

Tidigare roller: "Skruva den som Beckham", "Love actuslly", "King Arthur", "Stolthet och fördom", "Pirates of the Caribbean"-filmerna, "Försoning", "Never let me go", "A dangerous method", "Anna Karenina", "The imitation game", "The aftermath".

Aktuell i filmen "Boston strangler" på strömningstjänsten Disney+.