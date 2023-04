Mannen som upptäckte Madonna är död

Stein var med och grundade skivbolaget Sire Records, där han bland annat gav artister som Talking Heads, The Ramones och The Pretenders skivkontrakt. Han knöt även till sig artister som Madonna, Depeche Mode, The Smiths och The Cure.

Seymour Stein var även en av grundarna till amerikanska rockens Hall of Fame. Han avled på söndagen, 80 år gammal.