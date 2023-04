Ett av världens största spel – inte längre nog

Riot Games grundades 2006 och släppte debuttiteln "League of legends" 2009.

De senaste årtiondet sägs 600 miljoner spelare ha spelat något av de spel som bygger på "League of legends" universum. I oktober 2021 spelade 180 miljoner, vilket enligt Riot var bolagets största siffra.

Riot uppger att siffrorna bygger på aktiva spelarkonton i något av titlarna "League of legends", "League of legends: Wild rift", "Legends of Runeterra", "Teamfight tactics" och "Fight for the Golden spatula" (som finns i Kina).

Vid sidan om "League"-spelen släppte Riot den taktiska förstapersonsskjutaren "Valorant" 2020, som snabbt fick en mångmiljonpublik och e-sportscen.

Källa: Riot.