Peter Mattei om Don Giovanni: Ingen skön kille

Fakta: Peter Mattei Svensk baryton född i Piteå och uppvuxen i Luleå, känd för sin kraftfulla röst och starka sceniska närvaro. Debuterade på Metropolitan i New York 2002 där han just nu gör huvudrollen i Ivo van Hoves uppsättning av "Don Giovanni". Föreställningen den 20 maj strömmas på biografer i flera länder, däribland via Folkets hus och parker i Sverige.

Lördagens föreställning från New York direktsänds inte bara via Folkets hus och parkers biografer i Sverige utan även i andra länder. Allt som allt kommer cirka 14 miljoner personer att se just den föreställningen på Metropolitan, berättar svenske Peter Mattei på telefon från New York.

— Men helst ska det inte påverka mig alls.

När Ivo van Hove först diskuterade sin version av "Don Giovanni" tillsammans med ensemblen på Metropolitan uttryckte Peter Mattei vissa tvivel, skriver AP. "Men finns det inget hopp?" undrade Mattei varpå Ivo van Hove svarade:

— Jo, men inte förrän du är död. När du är död börjar världen på nytt.

Ett våldtäktsförsök

Peter Mattei begrundade det hela och började jobba – "han är den sortens operasångare" förklarade den belgiske regissören inför nypremiären i New York.

Don Giovanni skildras oftast som en charmig men omoralisk rucklare, men i Ivo van Hoves uppmärksammade uppsättning, som först hade premiär i Paris 2019, finns inget av det. Hans "Don Giovanni" utspelas i nutid och redan under de första sju minuterna förekommer ett våldtäktsförsök och ett mord. Don Giovanni försöker våldföra sig på Donna Anna och dödar hennes pappa, Il Commendatore, vilket stämmer bättre överens med Mozarts original än med den romantiserade Don Giovanni som skapades under 1800-talet, enligt Ivo van Hove.

Barytonsångaren Peter Mattei fick sitt internationella genombrott med just "Don Giovanni". Ivo van Hoves version blir Matteis fjärde bara på Metropolitan men den första där huvudpersonen är beväpnad med pistol i stället för ett svärd.

— Ivo är mer intresserad av att han ska få sitt straff och inte framstå som någon romantisk, skön kille. Den är väldigt realistisk, säger Peter Mattei.

Den österrikiske filmregissören Michael Haneke gjorde Don Giovanni till en kallhamrad företagsledare i modern kostym som greppade en brödkniv när han skulle gå till attack mot Donna Annas pappan. Men i Ivo van Hoves tappning är Don Giovanni ingen affärsman, berättar Peter Mattei som samtidigt aktar sig för att placera honom i ett bestämt fack.

— Mitt jobb är inte att ha synpunkter på tolkningen men den är inte dum alls. Det är jättespännande att få arbeta med en regissör som plockar fram något nytt.

"Hela sig själv"

Peter Mattei beskriver "Don Giovanni" som en roll där han "får använda hela sig själv", men som samtidigt kräver viss frihet.

— Även om man gör exakt så som man repeterat in den måste det födas i stunden. I en opera som "La bohème" går allt så fort, men så är det inte här. Ju bättre man kan rollen, ju fler gånger jag gjort den, desto större frihet kan jag känna. Det måste bli sant på något sätt.

I höst sjunger Peter Mattei den tyske regissören Claus Guths "Don Giovanni" på Opéra Bastille i Paris.

— Då ska jag vara knarkare i en skog.