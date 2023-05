Stående ovationer för Scorseses nya film

Filmen, som har Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro och Jesse Plemons i huvudrollerna kallades både exceptionell och fenomenal av filmkritiker efter att den visats på den 76:e filmfestivalen i Cannes i helgen.

Enligt amerikanska tidningen Variety har ingen film tidigare fått ett sådant mottagande, och publiken ska, efter den nästan tre och en halv timmar långa filmen var slut, ha kastat sig upp från stolarna och applåderat våldsamt i nio minuter.

“Killers of the flower moon” skildrar hur ett stort antal mystiska mord drabbar osagerna i Oklahoma på 1920-talet sedan detta ursprungsfolk hittat olja på sin mark. Historien bygger på David Granns bok ”Killers of the flower moon: Olja, pengar, mord och FBI:s födelse”.

Bakom filmprojektet står Apple Studios. Efter att filmen visats på bio kommer den till strömningstjänsten Apple Tv+.

Det var första gången sedan 1985 som 81-åriga Scorsese besökt Cannesfestivalen, då med filmen "En natt i New York".