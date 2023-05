Loreen brittisk singeltvåa

Den svenska artisten går direkt in på andra plats på brittiska singellistan med sin vinnarlåt "Tattoo", bara slagen av Calvin Harris och Ellie Gouldings "Miracle", som i sex veckor hållit förstaplatsen.

Med andraplatsen placerar sig därmed "Tattoo" högre än Loreens tidigare vinnarlåt "Euphoria", som som bäst nådde en tredjeplats.

"Jag är helt överväldigad av all kärlek jag får just nu, speciellt från mina vänner i Storbritannien", säger Loreen i en kommentar till The Guardian.

"Tattoo" är en av fyra Eurovision-låtar som tar sig in på topp tio-listan. Britternas egna bidrag, Mae Mullers "I wrote a song", ligger nia och "Queen of kings" med Norges Alessandra är tia.

Men framförallt ligger Finlands bidrag "Cha cha cha" med Käärijä på plats sex och skriver historia. Enligt The Guardian är det första gången i listans 71-åriga historia som en låt helt på finska tar sig in.

Tidningen uppger även att det är första gången sedan 1982 mer än ett Eurovision-bidrag ligger på listan samtidigt.