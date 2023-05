Sötchock! Här är 5 svenska kändisar och deras hundar

Människans bästa vän brukar man säga är hunden. Detta ordspråk har sin grund i det starka band som har utvecklats mellan människor och hundar under tusentals år. Här är några anledningar till varför hundar kallas "människans bästa vän".

Därför kallas hunden människans bästa vän

Några anledningar till att man kallar huden för just människans bästa vän, är för att hundar är kända för sin lojalitet mot sina ägare och kan ge känslomässigt stöd. Vissa hundar tränas speciellt som terapihundar eller emotionella stödhundar för att hjälpa människor med olika fysiska och psykiska tillstånd.

Nedan listar Nyheter24 fem svenska kända profiler och deras bästa vän – hunden.

Loreen och Lilleman

Loreen är en svensk sångerska och låtskrivare. Hon har vunnit Eurovision Song Contest två gånger med låtarna “Euphoria” 2012 och “Tattoo” 2023.

Loreen har en jack russel terrier som heter Lilleman. De bor tillsammans på Gotland och han har dykt upp vid flera tillfällen på hennes Instagram när de är ute eller njuter i solen.

Dogge Doggelito och Vikingo

Dogge Doggelito är en svensk artist och profil. Han blev först känd som medlem i gruppen The Latin Kings, som var en av de första framgångsrika hiphop-grupperna i Sverige.

Dogge Doggelito har en chihuahua som heter Vikingo. Duon ses bland annat tillsammans i SVT:s program Underdogs.

Charlotte Perrelli och Mozart

Charlotte Perrelli vann Eurovision Song Contest år 1999 med låten "Take Me to Your Heaven". Låten blev en stor hit i Sverige och andra delar av Europa. Hon har även släppt flera framgångsrika album och singlar i Sverige.

Charlotte Perrelli har en pomeranian som heter Mozart, men kallas för Mosse. Hon delar ofta med sig av bilder på sin hund och har till och med gett honom ett eget Instagramkonto, @mozart.the.pomeranien.

Renée Nyberg och Charlie

Renée Nyberg är känd från bland annat Renées brygga, där hon bjuder in gäster och har härliga samtal samtidigt som de njuter av omgivningen och lagar mat ihop. Renée är även gift med svenska programledaren David Hellenius.



Renée Nyberg har en hund som är en korsning av lagotto romagnolo och cocker spaniel och heter Charlie. Charlie har vid flera tillfällen setts i Renées brygga och dyker ofta upp på Renées Instagram.

Tina Nordström och Bonnie

Tina Nordström är en välkänd svensk kock och tv-personlighet. År 2001 blev Tina Nordström programledare för det populära matlagningsprogrammet "Nya Mat" på SVT. Senare har hon setts leda bland annat Hela Sverige bakar på TV4.



Tina Nordström har en springer spaniel som heter Bonnie. Hon syns ofta i bakgrunden av Hela sverige bakar på TV4 och dyker ofta upp på Tinas Instagram.