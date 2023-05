Terapin lärde Seinabo Sey att sjunga om kärlek

Fakta: Seinabo Sey Föddes 1990 och växte upp i Gambia och i Halmstad. Flyttade till Stockholm för att studera musik som 15-åring. Slog igenom stort 2013 med singeln "Younger", som fick extra skjuts via en remix av den norske producenten Kygo. Släppte två ep som tillägnades hennes föräldrar, "For Madeleine" 2014 och "For Maudo" 2015. Debutalbumet "Pretend" kom 2015. Aktuell med tredje albumet "The one after me" som kommer den 26 maj. Spelar tillsammans med Bon Iver på Dalhalla samt på Way Out West i sommar.

"The one after me" blir hennes tredje fullängdsalbum och hennes första på fem år. Den här gången har hon varit delaktig i allt på skivan, och för en gångs skull känner hon sig dessutom helt tillfreds med resultatet.

— Förra gången hade jag nog mer fysisk ångest liksom. Det har nog att göra med att jag mår generellt bättre i dag. Jag känner mig tillfreds med den här känslan av att man inte kan kontrollera det här. Det är ju bara att släppa ut det och hoppas på att folk tycker om det, säger hon.

"The one after me" är en skiva om kärlek – där alla låtar handlar om kärleksrelationer, förklarar Seinabo Sey.

— Jag har alltid skrivit kärlekslåtar, mer eller mindre. Men jag var nog mer tyngd av kärleken när jag var yngre. Då var den mer fjärran, typ en önskan om att få uppleva sann och stor kärlek. Nu när jag är 32 inser jag att jag var så ensam när jag var yngre.

Seinabo Sey släpper sitt tredje album "The one after me" i dagarna.

"Massor av terapi"

Det var genom av "massor av terapi" som hon hon både blev mer tillfreds med sig själv och fick tillfälle att skriva låtar om kärlek som hon faktiskt fått uppleva på riktigt.

— Jag gick och pratade med en jävligt bra tant. Jag har gått i massor av terapi i typ tre år nu. Jag har har faktiskt själv velat bli psykolog, säger Seinabo Sey.

— Jag kanske har en lite bredare syn på det hela nu. Jag tror att det var ganska Disney-aktigt i huvudet förut. Att det var så här att man träffar en person och det ska funka direkt och annars är det inte menat.

Det förhållande som hon sjunger om på albumet slutade med att hon blev dumpad. Hon skildrar även en kort romans med en man under en resa i Gambia som hon beskriver som traumatisk. Men Seinabo Sey känner sig inte bränd av erfarenheterna, snarare tvärtom.

— Jag är singel, men för första gången så känns det faktiskt ganska nice. Det har jag inte tyckt förut.

På "The one after me" löper en återgång till den r'n'b-musik som hon vuxit upp med som en röd tråd mellan låtarna. Melodierna är friare än förut.

— Jag har saknat det. Jag har saknat att sjunga på det sättet. Jag sjöng så ganska mycket när jag var yngre. All musik som har lärt mig att sjunga har nästan varit sådan musik. Det är en sorts röstläge, en sorts mix på vokaler, säger Seinabo Sey.

Skivan gästas av bland andra stjärnskottet Waterbaby. "Henne har jag känt sedan hon var runt 18 år. Hon har varit med i min kör fram till förra året", berättar Seinabo Sey.

Inslag av folkmusik

Skivan har hon skrivit ihop med Simon On The Moon, Namasenda, Roger Tallroth och Joakim Hultqvist. Här finns också gästartister som Becky and the Birds och stjärnskottet Waterbaby. Förutom r'n'b-spåret samsas flera olika musikaliska uttryck på albumet. Som svensk folkmusik.

— Det jag älskar med Sverige är naturen. Jag tycker att folkmusiken beskriver det där solitära och vackra med Sverige så bra. Men det där är mycket Simons förtjänst. Ibland har han lagt in något utan att ens säga att vad det är. Jag bara, "vad är det där för ljud? Jaså en vevlira, okej".

Sedan hon slog igenom för tio år sedan har Seinabo Sey på något sätt blivit synonym med musikalisk kvalitet i Sverige. Hon har har fått en hel hög med priser, har uppträtt för några av världens mest kända människor och hon pryder ett frimärke.

Men den sidan av artisteriet är inget Seinabo Sey tänker så mycket på, förklarar hon.

— Jag kan försöka analysera det ibland, men då ska ju självförtroendet vara på topp. Jag är nog mer motiverad av att ta mig framåt och min kreativitet. Jag tävlar med mig själv och jag vill bara känna att jag gör musik som är så sann mot mig själv som det bara går.