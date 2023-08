Veckans film och serier – ninjor och hajhångel

En vecka av kära (?) återseenden. "Turtles", "The Meg" och "Take that" är tillbaka, och i strömningsvärlden återvänder flera favoritserier. Ett par originaltitlar har också fått plats.

FILMER "Teenage mutant ninja turtles: Mutant mayhem" (2/8) En ny film om de ninjatränade tonårssköldpaddorna med ordet "mutant" två gånger i titeln kan inte slå fel, eller? Animationsstilen påminner om "Spider-verse"-estetiken och filmens manus är skrivet av "den evige tonåringen" Seth Rogen. Det finns potential. Ribban är å andra sidan ganska låg. Det populärkulturella arvet från Splinters lärjungar har misshandlats i film efter film under 10-talet. "War pony" är något så ovanligt som en hyllad regidebut av en skådespelare. Pressbild. "War pony" (4/8) Två unga killars liv i Pine Ridge-reservatet i South Dakota skildras av regidebuterande skådespelaren Riley Keough, tillsammans med medregissören Gina Gammell. Amatörskådespelarna har själva vuxit upp i reservatet och deras två rollfigurer – en i yngre tonåren och en i övre – träffas inte förrän i slutet av filmen. "War pony" vann guldkameran i Cannes för bästa debutfilm och dramat har hyllats för sin tonsäkra fingertoppskänsla. Dags att slåss mot en förhistorisk megahaj igen. Jason Statham är tillbaka för en ny rond i "Meg 2: The trench." Pressbild. "The Meg 2: The trench" (4/8) I "The Meg" (2018) fajtades Jason Statham med en megalodon – den största haj som någonsin existerat – med sina bara nävar. Uppföljarens premiss fokuserar på ett forskarteam som dyker ned till djupaste havsbotten och träffar en monsterhaj igen. För regin står den svartsynte "The Northman"-regissören Ben Wheatley. Han lät Alexander Skarsgårds vikingaprins Amleth kyssa en oväntad rollfigur ur sin egen släkt i den episka hämndsagan. Med lite tur kommer alltså Jason Statham att hångla upp hajen i "The trench". Övriga premiärer: "Dancing queen " (4/8) Dans och kärlek med Abba-känsla när ungdomarna Mina och Edwin hamnar i samma dansteam. Det enda problemet är att Mina inte kan dansa. "Greatest days" (4/8) Filmmusikal med bandet Take Thats största hits. En "Mamma Mia" för pojkbandsgenerationen? Handlingen utspelas i Aten där Rachel samlar sina tjejkompisar för att se bandet 25 år efter en magisk kväll i ungdomen. "The lost flowers of Alice Hart" utspelar sig över flera decenniers tid och handlar om familjehemligheter. Presbild. Tv/strömmat "The lost flowers of Alice Hart" (Prime video 4/8) Ett drama i natursköna Australien som kretsar kring en familj och vad som händer när hemligheter uppdagas under flera decenniers tid. Alice Hart förlorar sina föräldrar som nioåring och växer upp med sin mormor och lär sig saker som senare får livsfarliga konsekvenser. Med bland andra Sigourney Weaver. Den animerade vuxenserien "Strange planet" . Pressbild. Strange planet (Apple tv+ 9/8) En ny animerad serie för vuxna som verkar hitta existentiell humor i vardagslivets tomhet. Baserad på en bästsäljande serieroman om blå tummetottar i en parallell verklighet. Påhittad av några av hjärnorna bakom "Rick & Morty". Andra säsongen av "Winning time: The rise of the Lakers dynasty" har premiär på HBO Max. Pressbild. "Winning time: The rise of the Lakers dynasty säsong 2 ". (HBO Max 7/8) Los Angeles Lakers basketstjärnor och deras privatliv dunkar in säsong två, som fokuserar på 1980-talet och den tidens största stjärnor. Skildrar även den hajpade matchen mellan rivalerna Magic Johnson och Larry Bird. Övriga premiärer. "Heartstopper" (Netflix 3/8) Andra säsongen av den brittiska romantiska komediserien "Heartstopper" fortsätter att utveckla relationen mellan Charlie (Joe Locke) och Nick (Kit Connor). Baserad på Alice Osmans seriealbum om en kompisrelation som utvecklats till romantik. "Only murders in the building" (Disney+ 8/8) Tredje säsongen av mysdeckaren på Manhattan är också tillbaka. Den här gången med Meryl Streep i en av rollerna. Rättat: I en tidigare version uppstod förväxling gällande familjeförhållandena i "The lost flowers of Alice Hart"