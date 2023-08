Körbergs turné flyttas till nästa år

Tidigare i sommar lades Tommy Körberg in akut på sjukhus efter att ha drabbats av en elakartad bakterie i ryggen, och var tvungen att ställa in turnén som skulle pågå under sommaren.

”Och till er, kära publik, vill jag bara säga tack för er förståelse. Det ska bli en fröjd att få möta er sommaren 2024", säger Körberg i ett pressmeddelande.

Turnéplan "Grand Finale" 2024: 12/7 Kristianstad, 13/7 Båstad, 14/7 Kalmar, 20/7 Skuleberget, 21/7 Dalhalla, 26/7 Kungsbacka, 27/7 Karlstad, 28/7 Lidköping, 1/8 Vagnhärad, 2/8 Uppsala, 3/8 Huskvarna, 9/8 Luleå, 10/8 Umeå, 24/8 Västerås.

Fler datum tillkommer, inklusive konserter i Stockholm och Göteborg.