Dolly Parton gör Beatles-låt med McCartney

Dolly Parton gör en cover på Beatles-klassikern "Let it be" från 1970. Singeln släpps på fredag och finns med på Partons kommande album "Rockstar", hennes 49:e i ordningen.

Och flera ex-Beatlar finns med på nyversionen: "Den här sången är väldigt speciell för mig eftersom jag får sällskap av Paul McCartney, som skrev den, och Ringo Starr", skriver Parton på X, tidigare Twitter. Även Peter Frampton och Mick Fleetwood medverkar på singeln.