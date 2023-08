Picasso i topp bland världens auktionshus

Underhållaren Eddie Skoller är död – blev 79 år gammal

Den danske komikern och artisten Eddie Skoller har avlidit, 79 år gammal, skriver Extrabladet. Skoller började uppträda i slutet av 1960-talet och fick sitt genombrott med låtar som "What did you learn in school today", "En enkel sång om frihet" och "I Medelhavet sardinen svimmar".