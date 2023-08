Strejken dödar stjärnglansen i Venedig

Fakta: Filmfestivalen i Venedig Filmfestivalen i Venedig är världens äldsta filmfestival. Den startade redan 1932 och hålls på ön Lido. Filmvisningarna sker i den gamla biografen Palazzo del Cinema. Det viktigaste priset under festivalen är Leone d'Oro – Guldlejonet – som ges till den bästa filmen i tävlan.

Den omdiskuterade amerikanske regissören får sällskap av regikollegorna Michael Mann, Sofia Coppola, David Fincher och Yorgos Lanthimos på röda mattan.

Strejken i USA gjorde att Luca Guadagninos tennisdrama ”Challengers” med Zendaya som skulle varit öppningsfilm drogs tillbaka. Den får nu premiär först i april nästa år. Det är den enda film som dragits tillbaka av dem som tidigare tillkännagivits. Öppningsfilm blir nu i stället det italienska krigsdramat ”Comandante”.

Hoppas på undantag

Många bolag har försökt få så kallade waivers, vilket skulle innebära att det kunde göras undantag för skådespelarna från vissa filmer och att de skulle kunna resa till Venedig. Så har skett för Adam Driver och Penelope Cruz, som har huvudrollerna i Michael Manns "Ferrari". Men det är ändå osäkert om skådespelarna kommer. Det spekuleras i om de tänker utebli av solidaritet med de strejkande.

Kommer Penelope Cruz till Venedig eller inte? Arkivbild.

Klart är att Yorgos Lanthimos får presentera sin hett emotsedda ”Poor things” utan hjälp av Emma Stone och Mark Ruffalo och att Bradley Cooper, som både spelar huvudrollen i och har regisserat ”Maestro” inte kommer över huvud taget. Det hade annars kunnat bli en intressant tillställning då han bara fått tala om regin och varit tvungen att nobba alla frågor om sitt skådespeleri i filmen.

Coppola blir ensam

David Fincher kommer att tala om sin våldsamma thriller ”The killer” utan Michael Fassbender vid sin sida och Sofia Coppola blir ensam stjärna när det gäller "Priscilla" som bygger på Priscilla Presleys självbiografi.

Andra regissörer som reser till Venedig i år är Luc Besson, Wes Anderson, Michel Franco och Richard Linklater. "Drive my car"-regissören Ryusuke Hamaguchi presenterar sin "Evil does not exist". Däremot kommer inte Roman Polanski, som har regisserat den svarta komedin ”The palace”.

Situationen med strejken gör givetvis att det blir större uppmärksamhet kring de icke-amerikanska skådespelarna, som Lea Seydoux och Alba Rohrwacher. Och inte minst Mads Mikkelsen, som spelar huvudrollen i Nikolaj Arcels tävlingsfilm ”Bastarden”, ett historiskt drama, där även Gustav Lindh har en stor roll.

Svensk representation blir det också av Mika Gustafsson som med sina unga skådespelare kommer för att presentera dramat ”Paradiset brinner”.

Festivalen pågår mellan 30 augusti och 9 september.