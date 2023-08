Brittiska indiebandet The 1975 till Sverige

Det brittiska indiebandet The 1975 kommer till Stockholm den 8 mars nästa år. Sverigekonserten ingår i bandets pågående turné "Still… at their very best" och under hela hösten befinner sig bandet i USA.

Bandets spelning i Malaysia i somras väckte rubriker. Matty Healy kritiserade landets anti-hbtqi-lagar och kysste också en av sina manliga bandmedlemmar på scen. Manifestationen ledde till att festivalen ställdes in och att The 1975 bannlystes i Malaysia. Bandet krävs också på ersättning av den malaysiske arrangören som hotar med rättsliga åtgärder.