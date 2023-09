Benke Rydman: Går aldrig på mina premiärer

Fakta: "The one" Regissörer: Fredrik Rydman och Åsa Lindholm. Ensemble: Alvaro Estrella, Amelis Riquelme Nicoletti, Christine Meltzer, Oscar Wallgren, Emilio Araya, Erik "Jerka" Johansson, Isa Tengblad, Janice Kamya Asante, Marcus Møller, Victoria Pérez, Céline Diop, Leymonie Diop. Musik i urval: Miss Li, Sonny Gustafsson, Linnea Deb, Joy Deb, Anton Hård af Segerstad, Ms Williams, Lukas Nathanson, Kristofer Nergårdh, Sanken Sandqvist, Fredrik Rydman, Åsa Lindholm. Premiär: Fredag 15 september på Cirkus i Stockholm.

Portarna öppnas från teatern och ut kommer en glad Rydman som med andan i halsen frågar:

— Är det okej om jag äter medan vi pratar?

Det är bara dagar kvar till premiären. Ensemblen repeterar, skådespelarna övar på danssteg och teknikerna testar scenljuset för sista gången. Repetitionerna har pågått i sex veckor, men projektet startade egentligen redan för tre år sedan. Fredrik "Benke" Rydman står för regi, koreografi, manus och texter till låtarna.

Dansarna repeterar på scen.

"Jerka" debuterar

Musikalen, som han har skrivit tillsammans med Åsa Lindholm, skildrar talangfulla unga dansare som inte vill något hellre än att bli framgångsrika dansstjärnor. De tror, att om de bara blir "The one", kommer det att lösa alla problem. Men under resans gång upptäcker de att det inte hjälper att "bara" vara bäst.

På scen möter publiken r'n'b-stjärnan Janice som spelar rollen som dansare, Christine Meltzer som gör producentrollen och Erik "Jerka" Johansson (från "Bonusfamiljen") som spelar koreograf.

När den sistnämnde fick frågan om att spela i musikal var det inte självklart att han skulle tacka ja.

— Jag tänkte: "Nej, nej och nej". Dans är inte min grej, men när min tioåriga dotter, som älskar att dansa, fick höra om jobbet så kunde jag inte annat än att säga ja. Så det är mycket på grund av henne, säger han.

Erik "Jerka" Johansson har lärt sig ett par nya danssteg inför rollen som koreograf.

En ny form

År 1997 startade Fredrik "Benke" Rydman, tillsammans med några bekanta, gruppen Bounce Streetdance Company som han själv också dansade i. Han har sedan dess varit verksam som koreograf och regissör.

Den nyskrivna musikalen handlar inte om honom utan om människor och erfarenheter han har inspirerats av. Han vill att “The one” ska bli en ny form av musikal som också speglar dagens situation i samhället.

— Människorna på scen har gått in från gatan i princip. Sen river de av värsta dansnumret, till de värsta jävla låtarna och skildrar riktiga problem som händer i dag. Musikalen utspelar sig inte i en drömvärld med människor som har trekantiga hattar på sig, säger han.

TT: "The one" handlar ju om unga människor, men hur ska ni locka den yngre generationen att gå på musikal?

— De nyskrivna poplåtarna kommer att släppas på Spotify och kanske att det kan bära en viss del. Jag vill att man ska tänka: “Är det här en musikallåt?”. Det kanske kan locka unga tittare, säger han.

Han förklarar att dansen i musikalen är en yttre omständighet. Det är människorna och rollfigurerna som allting bygger på som publiken kommer att känna igen sig i.

"Jerka och jag är bara som ett lim mellan dansarna på scen. Det är de som är stjärnorna här", säger Christine Meltzer som spelar producent.

TT: Hur brukar din rutin se ut inför en premiär?

— Jag går aldrig på mina egna premiärer, så troligtvis går jag en promenad här på Djurgården. Jag kommer tillbaka till sista scenen, smyger in och kollar backstage, säger Rydman.

TT: Vadå, vill du inte se världspremiären av din egen musikal?

— Sitter jag i publiken ser jag bara alla fel och brister. Det är bättre att komma senare och fråga hur det gick när alla kommer ut glada och rusiga. Jag måste sluta vara så jävla resultatfixerad och i stället fokusera på resan som vi har haft tillsammans.