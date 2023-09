Kulturbudgetens fyra frågetecken

Kungliga Operan

Frågan om Kungliga Operan i Stockholms renovering har länge skjutits på framtiden. Men efter årtionden av lappande och lagande har det nu börjat röra på sig. Regeringen gav i våras Statens fastighetsverk ett anslag på 90 miljoner kronor för att se över förutsättningarna för det som bara kan beskrivas som en totalrenovering.

Förstudien, som inte inkluderar den utbyggnad som i ett tidigare skeende har önskats av Operan, ska vara klar senast den 30 april 2024. Renoveringen beräknas bli den största och mest komplexa som fastighetsverket har gjort och väntas kosta därefter.

Tar höstens budget höjd för renoveringen?

Så sent som 2019 öppnade Nationalmuseum efter en stor renovering som kostade 1,3 miljarder kronor. Men i nuvarande budget finns "ett strukturellt underskott". Arkivbild.

Nationalmuseum

Ett höjt statsanslag på 40 miljoner kronor – eller så tvingas Nationalmuseum säga upp hyresavtalet med Statens fastighetsverk och lämna den nyrenoverade byggnaden på Blasieholmen i Stockholm. Museets tidigare överintendent Susanna Pettersson skrädde inte orden när hon i våras gick ut och krävde pengar för det som hon kallade "ett strukturellt underskott" i budgeten.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) gick ut och lovade att ingen flytt ska bli nödvändig. Men faktum kvarstår att nuvarande anslag inte räcker för att täcka de fasta kostnaderna – trots att man nu har stängt på tisdagar.

Ska museet kunna ha öppet på tisdagar igen?

Köerna till kulturskolan ringlar sig långa i landets kommuner. För att möta den stora efterfrågan behöver man anställa fler lärare. Arkivbild.

Kulturskolan

I Sverige står 40 000 elever i kö till kulturskolan. Kulturskolerådet har flaggat för en ansträngd situation i landets kommuner. Fler lärare behöver anställas för att möta efterfrågan. Men vill regeringen satsa extra på kulturskolan? Risken finns att en satsning krockar med regeringens planer på ett fritidskort som barn och unga ska kunna använda till idrotts- och friluftsaktiviteter men också till kultur. I våras fick fem myndigheter i uppdrag att bädda för möjligheten att införa kortet under 2024.

Kommer regeringen att möta efterfrågan på fler platser?

Naturhistoriska är stängt på grund av en akut renovering och förlorar miljoner i uteblivna intäkter. Men redan innan stängningen fanns krav på extra anslag. Arkivbild.

Naturhistoriska riksmuseet

För några veckor sedan rasade delar av taket in på Naturhistoriska riksmuseet på Norra Djurgården i Stockholm. Museet fick bomma igen för akut renovering och regeringen har gett museet anstånd med hyran under arbetet. Naturhistoriska hade innan man fick stänga begärt 27 miljoner kronor extra i statliga anslag inför 2024 för att klara en hyreshöjning, renoveringskostnader och andra utgifter. Men nu kommer det med stor sannolik att krävas mer pengar än så. Att hålla stängt för besökare betyder ett inkomstbortfall på 3,2 miljoner kronor per månad för museet.

Ska Naturhistoriska tvingas till besparingar?