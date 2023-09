Orphei Drängar sjunger på Peter Gabriel-album

"Kören är baserad i Sverige och jag tycker att de har ett fantastiskt sound. Det är mörkt, medryckande och känslosamt", säger artisten i ett pressmeddelande.

Brittiske Gabriel har sedan han lämnade bandet Genesis 1975 satsat på sin solokarriär och släppt elva album. "I/O" är det första albumet på 20 år som enbart innehåller nyskriven musik.

"This is home", är den tionde och sista att släppas från projektet och även den låt där Orphei Drängar medverkar. De övriga låtarna har släppts under året, en vid varje fullmåne.

— Vi spelade in våra partier på hemmaplan i Alfvénsalen i Uppsala tidigt i våras. Peter Gabriel övervakade det hela via länk, har körens ordförande Magnus Sjögren berättat för Upsala Nya Tidning.