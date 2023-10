Högt tryck på årets bokmässa

Fakta: Bokmässan 2023 Huvudteman: — Judisk kultur – från Bibeln till i dag, i samarbete med institutionen Judisk kultur i Stockholm. Medverkande författare var bland annat Joshua Cohen, USA, Judy Batalion, Kanada, Dani Shapiro, USA, Hila Blum, Israel, samt arkitekten Daniel Liebeskind som bland annat ritat Judiska museet i Berlin, och den franske filosofen Bernard-Henri Lévy, BHL, som ofta utgår från sin judiska identitet i sina omvärldsanalyser. Även Eva Illouz, professor i sociologi i Jerusalem och författare till böcker som "Därför gör kärlek ont" och "Varför tar kärleken slut" var på plats. — Ljud. Ljudböcker och poddar ägnades många seminarier, där boklyssnandet också problematiserades. — Staden. Med seminarier som "Litteraturstaden Lviv" som handlar om att arbeta läsfrämjande i krigstid. Fler författare som gästade var Jeferson Tenório, Brasilien, Jonas Hassen Khemiri, Stina Jackson, Agneta Pleijel, Dorte Nors, Danmark. Vigdis Hjort, Jon Fosse och Ingvild Rishøi från Norge, Pilar Guintana från Colombia. Abdellah Taïa, Frankrike/Marocko.

Under helgen har mässgolvet i Göteborg myllrat av besökare. Särskilt stort intresse fanns hos den yngre målgruppen, när många barnfamiljer besökte mässans scen och lästält för barn. Vid ett tillfälle var trycket så högt att programledaren David Sundin inte tog sig ut från tältet efter högläsningen av sin nya bok "Nu måste man faktiskt vara TYST!", utan fick i stället krypa ut bakvägen för att hinna till sin nästa seminariepunkt, berättar Frida Edman.

— Stämningen har varit magisk med många glada författare och besökare, säger hon.

Programledare David Sundin var en av många författare som signerade böcker på Bokmässan i Göteborg i lördags.

Signeringsköerna har ringlat sig långa när många läsare har velat träffa författarna på plats, däribland Sofie Sarenbrant, Carina Bergfeldt, Annie Lööf, Jonas Gardell och den brittiska författaren Jojo Moyes. Men Thåströms tidigare körekord från 2019 på 170 meter slogs av humorgruppen I Just Want To Be Cool, som debuterar med serien "Skurkarnas skurk", med en 200 meter lång kö.

Oväntade samtal

Det som Frida Edman kommer att minnas från årets bokmässa är alla oväntade – ibland även obekväma – möten och samtal som har ägt rum.

Ett exempel är samtalet som handlade om demokratins framtid i Europa, USA och Israel, med den franske filosofen Bernard-Henri Lévy och den amerikanske författaren och The New Yorker-essäisten Adam Gopnik, lett av Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman.

— Det var ett samtal som berörde men också var oerhört djupt. Det är just det som Bokmässan är, att vi får stöta och blöta tankar och idéer, säger Frida Edman.

Gott om besökare på mässgolvet på Bokmässan i Svenska mässan i Göteborg i lördags.

Judisk kultur i fokus

Ett av årets huvudteman var "judisk kultur" där olika aspekter av judisk historia, litteratur och filosofi belystes i 36 seminarier, av totalt 325. Temat arrangerades i samarbete med kulturinstitutionen Judisk kultur i Sverige, som även hade en egen temamonter med cirka 50 programpunkter.

— Det har gjort att även andra aktörer har lyft fram den judiska kulturen. Även att besökare som inte tidigare varit på mässan har kommit hit för att man är intresserad av den judiska kulturen, säger Frida Edman.

Nästa år fyller Bokmässan 40 år, vilket kommer att firas och uppmärksammas, enligt Frida Edman.

Nästa års huvudtema kommer att vara "Sápmi", med kulturinstitutionen Tjállegoathe som hedersgäst och även de samiska författarföreningarna Bágo och Sámi Girječálliid Searvi. "Rymden" kommer också vara ett av mässans teman 2024.