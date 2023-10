Världsstjärnorna som väljer bort turnélivet

Justin Bieber:

2022 avbröt den amerikanske sångaren sin världsturné efter att ha drabbats av ett virus som bland annat innebar att hans ansikte delvis förlamades.

Bieber gjorde ett försök att återuppta turnén, men avbröt igen efter sex livespelningar. I mars i år kom beskedet att turnén ställs in helt. Då angavs ingen orsak, men tidigare har artisten sagt att han måste "prioritera hälsan".

Justin Bieber ställde in sin världsturné "Justice world tour" av hälsoskäl.

Lewis Capaldi:

Efter att ha upplevt stora problem på scenen under Glastonbury-festivalen i somras meddelade "Someone you loved"-sångaren Capaldi att han tar en paus från turnerandet.

"Det här har varit det svåraste beslutet i mitt liv", konstaterade den 26-årige skotten, som kämpar med effekterna av Tourettes syndrom, i ett inlägg på sina sociala medier. Nu ägnar han sig åt att "få ordning på sin mentala och fysiska hälsa".

Lewis Capaldi ställde in efter sitt framträdande på Glastonbury-festivalen. Arkivbild.

Shawn Mendes:

I juli förra året ställde Shawn Mendes in sin världsturné med hänvisning till att han inte var förberedd på hur hårt turnélivet var efter pausen under coronapandemin.

"Jag var så taggad på att äntligen komma ut och spela live efter den här långa pausen. Men det visade sig att jag inte alls var redo för hur jobbigt det skulle vara att turnera igen", skrev stjärnan i ett uttalande.

Den kanadensiske sångaren skulle bland annat ha gästat Avicii Arena i Stockholm i juli i år. Mendes fokuserar nu på att "sätta sin mentala hälsa i första rummet".