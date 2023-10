Augustnominerade skildrar komplicerade pappor

Årets nomineringar till Augustpriset presenteras under en presskonferens på Gamla Riksarkivet. Övre raden från vänster: Andrev Walden, Per Svensson, Aron Landahl, Emma Virke, Emelie Östergren, Knut Kainz Rognerud, Anna Thulin, Lena Andersson, Lyra Ekström Lindbäck, Oskar Kroon, Hanna Klinthage och Anna Lihammer. Nedre raden från vänster: Eva Ekselius, Linda Jones, Sami Said, Frida Nilsson, Pär Hansson och Henrik Berggren (på bild). - Foto: Jessica Gow/TT