Här är de största profilerna på TikTok i Sverige

Siffrorna är baserade på sex månaders genomsnitt av antalet månatliga aktiva användare i Sverige under perioden april 2023–september 2023. En månatlig aktiv användare definieras som någon som helt enkelt använder Tiktok under en given månad.

Det största svenska kontot på Tiktok är Zlatan Ibrahimovic, med 10,6 miljoner följare. Tvåa på listan är Abba med 3,3 miljoner och trea Alexandra Johnsson med kontot Simplefood4you med 2,7 miljoner följare.

Tiktok har blivit känt för att vara en stor samlingsplats för litteratur- och boktips och hashtaggen Booktok är populär bland användarna. I Sverige använder många hashtaggen Bokstället som en samlingsplats för svenska boktips.