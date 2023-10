Toapaus? Nu inför brittiska biografer paus i långa filmer

Det blir allt vanligare att storfilmer är över tre timmar långa. Sist i raden av långa filmer är Martin Scorseses "Killers of the flower moon" som klockar in på 3 timmar och 26 minuter.

Det har fått brittiska biografkedjan Vue att återinföra en 15 minuter lång paus i mitten, något som var vanligt vid visningar av längre filmer fram till 1980-talet, skriver The Guardian.

Enligt Tim Richards, chef för Vues biografer i Storbritannien, har man sett i marknadsundersökningar att publiken har efterfrågat pauser för att kunna sträcka på benen och gå på toaletten. Visningarna som inkluderar paus har även varit populära, Vue har fått 74 procents positiv feedback från biobesökarna.

— Det finns inte många evenemang där man förväntas sitta i samma stol under flera timmar. När du går på teater så innebär pausen ett välkommet avbrott och det verkar inte distrahera publiken från att fortsätta njuta av den fantastiska föreställningen, säger Tim Richards.

Martin Scorsese har nyligen, i en intervju med Hindustan Times, försvarat den långa speltiden för "Killers of the flower moon".

— Folk kan sitta och titta på en serie fem timmar i sträck, så det finns många som klarar av ett biobesök som pågår i 3,5 timmar. Visa lite respekt för biograferna, sade den 80-årige regissören.