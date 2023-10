Vinnarna korade på Uppsala kortfilmsfestival

Kategorin bästa internationella film vanns av den kanadensiska filmen "Madeleine" regisserad av Raquel Sancinetti.

Uppsala kommuns filmpris till Ingmar Bergmans minne gick till den colombianska filmen "All my scars vanish in the wind" av Angélica Restrepo och Carlos Velandia.

Bästa kortfilm för barn vanns av den sydkoreanska filmen "Battery mommy" av Seungbae Jeon.