Taylor Swift påverkar flygbolag att ändra regler

Om du behöver en skotte som ska spela skurk, då är Peter Mullan din man. Vi har sett honom som bad guy i bland annat "Top of the lake", "Ozark" och "Cursed". I nya serien "Payback" är det dags igen.

"Storhetstiden förbi" för Marvelfilmerna

Den nya Marvelfilmen, "The Marvels", har fått ett svalt mottagande och väntas inte ens dra in lika mycket pengar som den kostat att göra, uppger Kulturnyheterna, som intervjuat Dave Gonzales, medförfattare till boken ”MCU: The reign of Marvel studios”. Enligt honom är Marvel-filmerna inte längre synonyma med framgång.