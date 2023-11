"Storhetstiden förbi" för Marvelfilmerna

Den nya Marvelfilmen, "The Marvels", har fått ett svalt mottagande och väntas inte ens dra in lika mycket pengar som den kostat att göra, uppger Kulturnyheterna, som intervjuat Dave Gonzales, medförfattare till boken ”MCU: The reign of Marvel studios”. Enligt honom är Marvel-filmerna inte längre synonyma med framgång.

— Man kan säga att storhetstiden är förbi, säger han till SVT. Från starten med filmer som ”The incredible Hulk” 2008 fram till "Avengers: endgame" 2019 gick det bra. Men när Marvel studios började trappa upp produktionstakten och göra strömningsserier har kvaliteten blivit lidande, enligt Dave Gonzales. — De har tagit sig vatten över huvudet, säger han till SVT. Dave Gonzales har skrivit sin bok om Marvel studios tillsammans med Joanna Robinson och Gavin Edwards.