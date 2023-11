Streisands kärlek inspirerade till Aerosmith-hit

I sin memoarbok "My name is Barbra" som släpptes i veckan berättar Streisand att hon låg hemma i sängen med Brolin som sade till henne att han inte ville somna. På frågan varför svarade han: "För jag kommer att sakna dig."

Streisand berättade historien i en intervju med Barbara Walters i ABC-programmet 20/20 år 1997, vilket snappades upp av låtskrivaren Diane Warren. Hon skrev ner citatet och använde det senare i texten till "I don't want to miss a thing", skriver Deadline.

Låten var med i filmen "Armageddon" och fick en Oscarsnominering för bästa originallåt.

"Det var glädjande att se så många människor påverkades av Jims ord. Och kanske inte så konstigt – det gjorde jag också", skriver Streisand och hävdar att det var i det ögonblicket hon visste att hon skulle gifta sig med Brolin.

I dag har de varit gifta sedan 1998 och ses som ett av Hollywoods mest stabila par.