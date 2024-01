Camilla Läckbergs syrliga svar på Jan Guillous hån: "Han har inte..."

Författaren Jan Guillou, 80, är inte rädd för att gå ut och "svinga" i medierna. När han gästade Malou von Sivers program Efter tio i TV4 så riktade Guillou flera syrliga pilar mot sina forne vän Leif GW Persson.

Tidigare har Guillou sagt att GW bara behåller de vänner han kan tjäna pengar på, och i Malous talkshow menade Guillou att mycket av det GW säger är "påhitt".

Men Leif GW Persson är inte den enda svenska författargiganten som Guillou ger sig på. I en ny intervju med Aftonbladet så säger Jan Guillou att deckardrottningen Camilla Läckberg ägnar sig åt ett "väldigt skrytande om pengar". Han anklagar henne även för att ha "påhittade upplagor".



– Det finns bara en typ av upplagor som man kan ha någon sorts kontroll över, och det är sålda exemplar i Sverige. Där går det inte att ljuga. Men upplagor i världen... Läckberg säger 35 miljoner, men i så fall skulle hon vara miljardär. Så det kan inte stämma. Det är fullständigt omöjligt att kontrollera när deckarförfattare åberopar sina internationella försäljningssiffror, säger Jan Guillou till Aftonbladet.

I intervjun får Guillou frågan om det helt enkelt är "skitsnack" från Läckbergs sida. På den frågan svarar han:

– Ja. Det finns bara en storsäljande författare som håller sig till de svenska siffrorna, och det är jag.

Camilla Läckberg svarar på anklagelserna från Jan Guillou

När Nyheter24 kontaktar Camilla Läckberg för att höra hur hon ställer sig till Guillous anklagelser om att hon ljugit om sina försäljningssiffror så svarar hon:

– Jag tycker mycket om Jan Guillou som person. Men hans påstående visar att han inte har koll på hur saker fungerar. Min agentur har exakta försäljningssiffror för alla länder - hur skulle de annars kunna fakturera? Och vad gäller hans ekonomiska beräkning. Jag har dragit in strax över en halv miljard. Men jag jobbar mot miljarden, säger Camilla Läckberg till Nyheter24.

Camilla Läckbergs agent Joakim Hansson på Nordin Agency fyller i:

– Vi på Nordin Agency samlar in försäljningssiffror från Camillas internationella förlag fyra gånger per år och den nuvarande siffran är 36.796.180 exemplar. Men det har säkert gått upp ytterligare 1 miljon exemplar nu eftersom det är dags att ta in uppdaterad information nästkommande månad.