Så bra är "Fröken Snusk-dödaren" Lia Larsson i Mello

Den fjärde deltävlingen i Melodifestivalen 2024 äger rum nu på lördag i Eskilstuna, och bland de tävlande finns Mello-rävar som Danny Saucedo och Dotter, men även nykomlingar som Lia Larsson.



Men hur låter egentligen artisternas bidrag? Det får du veta här:

Albin Tingwall kom tvåa i "Idol" 2022. Pressbild.

1. Albin Tingwall – “Done getting over you”

Albin Tingwalls bidrag är en hjärtekrossande snyftballad – maskerad som glad popdänga. Refrängens “you-ho-ho-ho” sätter sig som tuggummi och den i Melodifestivalssammanhang debuterande 20-åringen kan få farligt många röster om landets tonårsflickor tar honom till sitt hjärta.

Lia Larsson har hundratusentals följare på Tiktok. Pressbild.

2. Lia Larsson – “30 km/h”

Kan den för alla utom Tiktok-generationen okända Lia Larsson utmana Fröken Snusk med ännu snabbare epa-dunk? Låtens titel anspelar på maxhastigheten för a-traktorer och upprepas tillsammans med uppmaningen “chilla!”. Textraden "glider fram som en dalahäst” anspelar dessutom på konkurrenten. Må bästa epa-dunkdrottning vinna!

Dotter kom tvåa i Melodifestivalen 2021. Pressbild.

3. Dotter – “It’s not easy to write a love song”

Dotter tar ner tempot rejält och levererar soft loungemusik gjord för att spelas i radio. Det något såsiga soundet innebär ett spårbyte för artisten, som tidigare levererat mer dansant och hook-baserad musik i tävlingen. “My heart is like an echo from the bullets on the ground” sjunger Arvikadottern, kanske som en blinkning till hiten “Bulletproof” från 2021.

Metal-duon Scarlet debuterar i Melodifestivalen. Pressbild.

4. Scarlet – “Circus X”

Metal-duon Scarlets kusliga bidrag låter som ett musikalnummer hämtat från Danny Elfmans “The nightmare before Christmas” – komplett med läskiga barnkörer – eller som ett samarbete mellan Lady Gaga och Ghost. De två spöksminkade sångerskorna kan komma att slå an en sträng hos den publik som redan har röstat vidare deras kompisar i Smash Into Pieces.

Senast Lasse Stefanz tävlade i Melodifestivalen var 2011. Pressbild.

5. Lasse Stefanz – “En sång om sommaren”

Dags för det folkkära dansbandet att göra comeback i Melodifestivalen efter 13 år. Redan i inledningen infrias förväntningarna man får av titeln när intensiva fioltoner blandas med countrydoftande steel guitar. Själva bidraget påminner inte så lite om Hasse “Kvinnaböske” Anderssons “Guld och gröna skogar”, med tonartshöjning i slutet och gott om utrymme för folkdans på scenen.

6. Danny Saucedo – “Happy that you found me”

Femfaldiga veteranen Danny Saucedo satsar som vanligt högt i tävlingen. Med två silver och ett brons i bagaget är han nu tillbaka med en låttext på engelska om att hitta sig själv. Det är en oväntat glad refräng, edm-synthar och faktiskt lite fotbollskänsla på kören. Förväntningarna är alltid skyhöga på Saucedos scenshower och det återstår att se om de infrias ännu ett år.