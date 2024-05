Värlskända gitarristen Duane Eddy död

Gitarristen Duane Eddy, som revolutionerade elgitarrsoundet på 1950-talet med sin "twang", har avlidit i sitt hem i Tennessee, USA, skriver New York Times.

Eddy, som blev 86 år, rönte stora framgångar under de senare åren av 1950-talet och under 1960-talet med sina instrumentala låtar och sålde miljontals skivor över hela världen. Bland hans största hits finns "Rebel rouser" och "Forty miles of bad road".

– Han var den första rock and roll-gitarrguden, en riktigt ödmjuk och fantastisk människa. Han kommer att vara djupt saknad, säger en representant för Eddy till musikmagasinet Billboard.

Duane Eddy inspirerade Jimi Hendrix och Bruce Springsteen

Duane Eddy inspirerade många efterkommande gitarrister, inklusive George Harrison och Jimi Hendrix. Även Bruce Springsteen var en lärjunge och gitarrslingan på hans megahit "Born to run" är en hyllning till Eddys sound.

Duanes fru Deed Abbate Eddy berättar för New York Times att Duane dog av den cancer han var sjuk i.

Han somnade in på sjukhuset i Franklin, Tennessee.

Duane Eddy lämnar efter sig hustrun Deed, som han var gift med sedan 1979, och fyra barn.