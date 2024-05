Israel buades ut i arenan – igen

12. Belgien: Mustii – "Before the party's over"

Även under repetitionerna i Malmö Arena har Golan mötts av buande från publiken, men också applåder och hejarop. Och trots förbud mot palestinska flaggor har aktivister med både palestinasjalar och flaggor förts ut ur arenan under torsdagen, enligt Expressen.

— Tack så mycket, ropade Eden Golan från scenen och kastade slängkyssar mot publiken efter sitt framträdande.

Den som toppar förhandsspekulationerna i den andra semifinalen är schweiziske Nemo med låten "The code". Under semifinalen seglade också Armenien upp på oddslistorna och knuffade ned Grekland från tredjeplatsen med sitt etno-poppiga bidrag "Jako".

Israels bidrag buades ut under den andra semifinalen i Eurovision song contest 2024

Israels medverkan i tävlingen är omstridd och säkerhetspådraget i Malmö rigoröst. "Hurricane" är en finstämd ballad och låten ligger just nu fyra på spelbolagens oddslistor.

Den europeiska radio- och tv-unionen EBU stoppade först Israel från att framföra låten, som då hade titeln "October rain", med hänvisning till att budskapet var för politiskt. Titeln och flera textrader i sången syftade på Hamas terrorangrepp på Israel den 7 oktober i fjol.

Det israeliska public service-bolaget KAN gick EBU till mötes och skrev om texten och bytte namn på låten till "Hurricane".

Danmark har oddsen emot sig

Norska Gåte med låten "Ulveham" ligger bra till på listorna och tippas sexa av spelbolagen. Danmarks Saba ser däremot ut att få det svårare. Hennes bidrag "Sand" riskerar enligt spelbolagen att åka ut ur tävlingen redan innan finalen.

När den danska sångerskan hade sjungit färdigt sitt bidrag i semifinalen stod hon kvar på scenen rörd och med tårar i ögonen medan hon mottog publikens applåder.

Saba som representerar Danmark med låten “Sand”.

Länder från "the big five", det vill säga Storbritannien, Italien, Frankrike, Tyskland och Spanien, behöver inte kvalificera sig via semifinalerna. Därför brukar deras bidrag bara visas helt kort, men nytt för i år är att de får framföra bidragen i sin helhet.

I kväll är det Frankrikes Slimane, Spaniens Nebulossa och Italiens Angelina Mango som deltar utom tävlan.

Perrelli och Sertab

Det bjuds också på svenskt i mellanakterna i andra semifinalen. Charlotte Perrelli, turkiska Sertab och svenskgrekiska Helena Paparizou vann alla Eurovision Song Contest under åren 1999–2005. Under Eurovisions andra semifinal framför de "Take me to your heaven", "Every way that I can" och "My number one".

Men Perrelli har också ett annat uppdrag: hon och Petra Mede kommer tillsammans att framföra nyskrivna låten "We just love Eurovision too much", ett nummer som driver med Sveriges historia av att ta sig an Eurovision med ett visst storhetsvansinne.