Regissören Paul Morrissey död

Paul Morrissey föddes i New York 1938 och träffade konstnären Andy Warhol för första gången 1965.

Filmer som ”Flesh”, ”Trash”, ”Heat” och "Women in revolt ” gjordes med en budget på mindre än 10 000 dollar. Det fanns heller inget manus utan Morrissey ville att skådespelarna skulle improvisera och lät kameran rulla, ofta flera timmar i sträck.

Arbetade med amatörskådespelare

Med hjälp av amatörskådespelare som Joe Dallesandro, Edie Sedgwick och transpersoner som Jackie Curtis, Holly Woodlawn och Candy Darling samt andra personligheter från New Yorks jetset-kretsar skapade Morrissey en blandning av misär och melodramatisk fars i filmer som fängslade kritiker och i vissa fall även publiken.

Efter åren på Warhols The Factory gjorde Morrissey filmer i Italien innan han återvände till USA på 1980-talet. Hans sista film "News from nowhere" kom 2010.

Paul Morrissey gick bort i sviterna av lunginflammation och blev 86 år.

