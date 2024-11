Svensk konstnär död – blev 47 år

Guermouche föddes 1977 i Stockholm och växte upp i Borgholm på Öland. Han utbildade sig på Konstfack i Stockholm, där han tog en mastersexamen 2009. Efter utbildningen flyttade han tillbaka till Öland.

Återkommande teman i Guermouches konst är manlighet, etnicitet och nationstillhörighet. Hans verk har ställts ut runt om i Europa och på institutioner som Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs konsthall och Magasin III.

Oscar Guermouche 2009. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Pågående utställning

Oscar Guermouche har varit föreläsare och gästlärare på Kungliga konsthögskolan, Konstfack och Akademin Valand. Han var vice ordförande i Bildkonstnärsfonden, ordförande i Iaspis-delegationen och ledamot i Konstfacks högskolestyrelse. Guermouche drev också sedan 2020 bokförlaget Praun & Guermouche tillsammans med formgivaren Sandra Praundet.

Under hösten deltog han i utställningen ”Inmundigas” på Galleri Gemla i Stockholm och ställde ut bokprojektet ”The eye of the tiger” på restaurang Riche. Fram till den 30 november visas hans utställning ”Och mulnar det i Svithiod” på Áttje museum i Jokkmokk.

