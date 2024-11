"Fuck no, jag streamar all min musik."

Det blir radio- och tv-programledaren Christopher Garplind som leder P3 Guld-galan nästa år. Det är verkligen på tiden att jag får programleda P3 Guld, säger han till TT.



Den tjugoandra P3 Guld-galan i ordningen äger rum inför publik på Cirkus i Stockholm 22 januari 2025. Den sänds också i radio.

För två år sedan medverkade Christopher Garplind med en humoristisk tillbakablick över P3 Gulds historik, vilket fick hans radiokollega Hanna Hellquist att förutspå att han snart skulle leda galan.

Christopher Garplind leder P3 Guld - utan Hanna Hellquist. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Garplind om att Hanna Hellquist inte är med

Förra året delade programledarduon ut ett pris, men nu är det dags för Christopher Garplind att kliva fram och leda hela galan.

— Jag tror hon är fine med att det blev jag och inte hon. Det är inget drama mellan oss. Hanna Hellquist är för stor för Cirkus. Dessutom har hon torgskräck.

I sin sammanfattning av galans historia konstaterade han för två år sedan att den enda återkommande punkten i ett annars föränderligt koncept är just det: att det alltid blir drama.

— Jag hoppas verkligen det blir det i år också. Drama i galasammanhang är alltid roligt, i privatlivet "not so much", det betackar jag mig för.

Christopher Garplind och Hanna Hellquist. Bildkälla: Christine Ohlsson/TT Bild

Garplind: "Jag såg ut som Donald Trump"

I fjol flyttades P3 Guld från Göteborg till Tv-huset i Stockholm med kort varsel av ekonomiska skäl och sändes förutom i radio även i SVT Play. Årets P3 Guld sänds inte i tv. Fokus ligger på radio och sociala medier.

— Jag vill ändå ha tv-smink för det är så mysigt att bli sminkad.

När han medverkade 2023 blev han uppmärksammad för sin orangefärgade foundation.

— Den sminkpersonen som gjorde det jobbet fick gå på dagen ...

— Skoja. Men jag såg för jävlig ut. P3-folket var glada för klippet på mig blev viralt och det berodde inte på att jag var särskilt kul, utan för att jag såg ut som Donald Trump.