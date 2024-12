Det googlade svenskarna 2024 – hela listan

7. Vad är All Eyes on Rafah?

10. "Love is Blind: Sverige"

6. C Gambino

Stora namn och företeelser från året går igen i Googles söktrender för 2024. Fotbolls-EM och sommar-OS är de stora sporthändelserna, kriget i Mellanöstern och USA-valet står ut bland det folk var intresserade av.

Men årets mest trendande nyhetssökning för året var mykoplasma, bakterien som gjorde många sjuka under hösten. Andra trendande nyhetshändelser var brittiska prinsessan Kates cancerbesked, mpox-utbrottet och valet till EU-parlamentet.

Många googlade: "Hur röstar jag i Sverige?"

Just EU-parlamentsvalet i juni fick många att ställa frågan "Hur röstar jag i Sverige?". Många googlade också på Liam Payne efter One Direction-stjärnans död, men även Taylor Swift blev särskilt omgooglad i år – inte minst tack vare sina konserter i Stockholm i maj.

Netflixs "Love is blind Sverige" trendade

Netflixsuccén "Love is blind Sverige" trendade mest bland tv-programmen och rapparen C Gambino, som mördades under året, bland svenska artister.

Andra vanliga googlingar i nöjesvärlden under året var "Hur gammal är Gunilla Persson?" och "Varför tävlar Marcus & Martinus för Sverige?", båda kopplade till Melodifestivalen.

