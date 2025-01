Gunilla Persson tvingas fly från USA

Kändistäta Pacific Palisades och Santa Monica är hårt drabbat av branden i Los Angeles som fått extra bränsle och spridits snabbt på grund av av hårda vindar som dragit in över de kustnära stadsdelarna.

Realitykändisarna Spencer Pratt och Heidi Montag fick se sitt hus brinna ner till grunden, uppger TMZ. Svenska realityprofilen Gunilla Persson, som bor i stadsdelen, har följt den evakueringsorder som utfärdats och lämnat sitt hem, säger hon i ett inlägg på Instagram.

Gunilla Persson har fått evakuera sitt hem i Los Angeles. Arkivbild.

— Nu går vi, säger Gunilla Persson i sitt senaste inlägg.

Skådespelare som Eugene Levy och James Woods finns också bland de som har fått evakuera sina hem.

Branden får även andra konsekvenser för Hollywood. Galapremiärerna för nya tv-serien "The Pitt" och Robbie Williams-filmen "Better man" har fått ställas in. Arrangörerna vill inte störa räddningstjänstens arbete.

Räddningstjänsten bekämpar branden i stadsdelen Pacific Palisades i Los Angeles. Bildkälla: Etienne Laurent/AP/TT

"Med anledning av den farliga situationen i Los Angeles ställer vi in premiären av 'Better man'. Våra tankar är med de drabbade av de fruktansvärda bränderna", säger filmbolaget Paramount i ett uttalande.

Onsdagens tillställning för att presentera nomineringarna till skådespelarpriset SAG Awards har också ställts in.